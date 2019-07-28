"المتفائل" و"بيت الأشباح".. عرضا البيت الفني للمسرح الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروض مميزة على مسارح الدوله، اليوم الأحد ٢٨ يوليو، منها مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.. تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض "المتفائل"، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجا، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، وتتراوح أسعار التذاكر بين "٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠"

جنيه.

ويعرض على مسرح العائم الصغير بالمنيل، اليوم وغدًا، آخر ليلتي عرض من مسرحية "بيت الأشباح"، في تمام الساعة السابعة مساءً، المسرحية من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك"، وتتراوح أسعار التذاكر بين "٣٠ و٥٠ جنيهًا" على أن يكون الدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور تُعرض مسرحية "نحو الحمام" في تمام الساعة السابعة مساءً، بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي، تأليف وإخراج أكرم مصطفى، تباع التذاكر بقيمة ٢٠ جنيهًا.

أخيرًا تُعرض آخر ليلة من مسرحية "أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام بشارع قصر

العيني في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح السلام بقصر العيني، والعرض عبارة مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانًا ونجوم السيرك القومى، ومشاركة الحيوانات الحية أيضًا، إضافة إلى آداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربي "، بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبدالفتاح، محمد السعداوى، هانى عبدالحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب، وأبناء فرقة مسرح الشمس، وأبطال مصر من ذوى القدرات ونجوم السيرك القومي، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض، تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي، وتتراوح أسعار التذاكر بين " ٣٠ ،٥٠ ،٧٥" جنيهًا.