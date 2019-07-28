تعرف على موعد انطلاق العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق2"

يستعد أبطال فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" للاحتفال بالعرض الخاص للعمل، يوم 7 أغسطس المقبل، ومن المقرر طرحه في دور السينما بداية من 8 أغسطسالمقبل.
يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض"، أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم،خالد الصاوي، نسرين أمين، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان وإنتاج مشترك يجمع "سينرجي فيلمز" وطارق العريان وموسى عيسى وشركة "الطاهر ميديا برودكشن".
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