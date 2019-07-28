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أحمد عليوة يتولى رئاسة الإتحاد العربي للموضة

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اختير إلاعلامى أحمد عليوة لرئاسة الاتحاد العربي للموضه، الذى تم تأسيسه مؤخرًا ومقره الرئيسي في جمهورية مصر العربية، فيما أسندت مهمة نائب الرئيس بالاتحاد للسيدة زينب الشهيبي .

 وصرح "عليوة" بأنه سيتم فتح باب الترشح للاعضاء قريباً وسيكون في كل دوله مكتب ممثل للاتحاد .

أضاف "سيكون للإتحاد عدة أنشطه في مجال الموضة منها أهداف لخدمة

كل العاملين في هذا المجال من مصممين ازياء وستايلست ومصممين إكسسوارات وكل من يهتم بالموضة" .

فيما أكدت زينب الشهيبي، نائب رئيس الاتحاد، أنه سيتم الاعلان قريبًا عن دورات تدريبية لتشجيع الشباب الموهبين في مجال الموضه .

 

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