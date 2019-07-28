أحمد عليوة يتولى رئاسة الإتحاد العربي للموضة

اختير إلاعلامى أحمد عليوة لرئاسة الاتحاد العربي للموضه، الذى تم تأسيسه مؤخرًا ومقره الرئيسي في جمهورية مصر العربية، فيما أسندت مهمة نائب الرئيس بالاتحاد للسيدة زينب الشهيبي .

وصرح "عليوة" بأنه سيتم فتح باب الترشح للاعضاء قريباً وسيكون في كل دوله مكتب ممثل للاتحاد .

أضاف "سيكون للإتحاد عدة أنشطه في مجال الموضة منها أهداف لخدمة

كل العاملين في هذا المجال من مصممين ازياء وستايلست ومصممين إكسسوارات وكل من يهتم بالموضة" .

فيما أكدت زينب الشهيبي، نائب رئيس الاتحاد، أنه سيتم الاعلان قريبًا عن دورات تدريبية لتشجيع الشباب الموهبين في مجال الموضه .