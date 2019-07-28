كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 01:33 مساءً - نشرت الفنانة السعودية ” وعد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” مجموعة من الصور لها .
ظهرت في تلك الصور ب ” لوك ” جديد عليها منحها شكل مختلف تماما .
حيث أطلت وعد بقصة شعر ” رستا ” وصبغة شعر باللون الاصفر .. مرتدية ملابس كاجوال وموجدة بصالة جيم وهي تمارس التمارين الرياضية .
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كانت هذه تفاصيل خبر وعد تفاجئ جمهورها ب ” لوك جديد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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