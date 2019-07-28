شاهد.. والدة اليسا تدعو لها: “ان شاء الله نفرح منها يا رب”

كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 01:33 مساءً - وجهت والدة النجمة اللبنانية إليسا رسالة لها، عقب حضورها حفل ابنتها الذي أقيم مساء الجمعة، ضمن احتفالات أعياد بيروت.

ودعت والدة إليسا لها، في أثناء لقاء مع موقع “فوشيا”، حيث قال: ” الله يرد عنها، ويحميها، ويخليها بصحتها”.

وردا على سؤال، قالت والدة اليسا “الله يبعت لها نصيب يكون منيح يا رب وان شاء الله نفرح منها يا رب”.

يذكر أن إليسا قدمت حفلاً ناجحا، وظهرت خلاله بأكثر من إطلالة، كما غنت إحدى أغانيها خلال الحفل مع المطرب ناصيف زيتون، وأخرى مع ماريتا الحلاني.