اعتقال شخصا زعم أنه ” الإمام المهدي ” في أفغانستان

كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 01:33 مساءً - ذكر موقع صحيفة ” عصر إيران ” الإلكترونية اليوم الأحد عن قيام السلطات الأفغانية باعتقال شخصا يدعي أنه ” الإمام المهدي ” الذي يدعي الشيعة أنه الإمام الثاني عشر الغائب الذي سيظهر في آخر الزمان.
وقال ” محمد شير زادي ” رئيس هيئة الحج والأوقاف الدينية في مدينة هرات لهيئة الإذاعة البريطانية أن هذا الشخص اعتقل من قبل قوات الأمن في مدينة هرات غربي أفغانستان أمس السبت .
مشيرا إلى أن هذا هو الشخص الثاني الذي يدعي إنه الإمام المهدي ويتم اعتقاله في هرات خلال الأشهر الأربعة الماضية .
وأضاف أن النساء جاءت إلى هذا الشخص للصلاة بينما ادعى الفرد إنه دفع المال لأولئك الذين أتوا إليه .
وقال ” زادي ” أن هذا الشخص يبدو بصحة جيدة ولكن سيتم إجراء اختبارات صحية له في هذا الصدد .
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