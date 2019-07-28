رغم وصفها بـ«المُسنة».. ليزا راي تشعل «السوشيال ميديا» بصورها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

خطفت الممثلة الهندية ليزا راي، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برشاقتها وأناقتها، أظهرت الصور المنتشرة عبر مواقع عديدة، ليزا وهي تخضع لجلسة تصوير ساخنة، وترتدي العديد من الملابس الرائعة، وبالرغم من أنها قاربت الخمسين لكنها في نفس الوقت تهتم بأناقتها ورشاقتها.

ومع ذلك ، وبسبب هذه الصور ، تم تصيد الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا، من احد متابعيها على السوشيال ميديا ووصفها بأنها “مُسنة”، ويجب عليها أن تخجل من كشف عوراتها.

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الممثلة المعروف أنها ناشطة في مجال السرطان، والإنسانية، وتعمل في عروض الأزياء، وهي أم لابنتين، قامت بالرد على كونها متقدمة في السن ، قائلة “أنت على حق أنا كبيرة في السن أكبر من الوقت يا ولدي، ربما، أنت لن تكبر في عقلك لكن جسمك نعم، جميل أن تكون حكيماً، ناجية من السرطان وأعيش أفضل حياتي في سن 46”.

وتابعت ليزا، التي أصبحت أم لفتاتين عن طريق تأجير الأرحام، بحسب صحيفة indiatimes: “في هذه اللحظة، حياتي مليئة بالعواطف المتتالية، في محاولة لتنسيق التغذية، والقيلولة واللعب والعمل، والرعاية الذاتية، والسفر والوقت مع الأصدقاء والأسرة وزوجي، حياتي كانت مليئة بالمغامرات المجنونة لكن الآن أنا أعاني من مستوى جديد من الفوضى والحب”.

كانت ليزا قد كتبت في وقت سابق أنها وزوجها يأملان في إزالة الوصمة التي علقت بموضوع تأجير الأرحام، وقالت :”لقد اخترت أنا وجيسون مشاركة قصتنا في رحلة تأجير الأرحام، في محاولة منا لتسهيل المهمة على آلاف العائلات المحرومة من الإنجاب بالشكل الطبيعي، و للتطبيع واحتضان إمكانيات الخصوبة للجميع، ورغم إن الأمر ليس سهلا ولكن قابل للتحقيق، ممتنة لحبكم ودعمكم.”.