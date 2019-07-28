"نعيمة وأولادها" يحصد الجائزة الكبرى لـ"سينما الشاطئ" المغربي

اختتمت مساء السبت الدورة الرابعة لمهرجان سينما الشاطئ بمدينة هرهورة بالمملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير من سكان مدينة هرهورة الشاطئية الذين أبدوا تفاعلا كبيرا مع عروض الأفلام طوال أيام المهرجان.

وحضر حفل الختام عدد من النجوم المغاربة مثل رشيد الوالي وماجدولين الإدريسي وعزيز داداس ومالك أخميس وياسين إحجام وقدس جندل وعز العرب الكغاط، والفنانة المصرية سمية الخشاب، والفنانين الجزائريين يوسف سحيري وعبدالقادر جريو وموني بوعلام والفنانة التونسية عبير بناني.

وخلال حفل الختام ألقى المخرج عبدالواحد مجاهد مؤسس ورئيس المهرجان كلمة قصيرة عبّر فيها عن شكره لكل الفنانين الذين حرصوا على حضور فعاليات المهرجان، كما شكر سكان مدينة هرهورة على تفاعلهم مع العروض.

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وصعدت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر والروائي المغربي صلاح الوديع، وأعضائها المخرج الجزائري الكبير أحمد راشدي، والناقد المصري الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، والممثلة المغربية راوية، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والممثلة الإيطالية مارسا ديتشي، والمنتج عمر داكنون من بوركينا فاسو، لإعلان الجوائز.

وأعلنت لجنة التحكيم منح تنويه خاص للطفلة ريم الختامي عن دور نورا في فيلم "إنديجو"، فيما حصل الفنان حميد الإدريسي على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "نعيمة وأولادها"، وحصلت الفنانة جيهان كمال على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "نديرة"، وحصل المخرج محسن بصري على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "طفح الكيل"، وحصل فيلم "نعيمة وأولادها" على الجائزة الكبرى للمهرجان.

يذكر أن المهرجان أهدى دورته الرابعة التي انطلقت الثلاثاء للمرأة العاملة في السينما، وشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة المصرية سمية الخشاب و3 من الممثلات المغاربة هن أمينة رشيد وسعيدة باعدي وماجدولين الإدريسي.

وتنافست على جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان 6 أفلام مغربية حديثة هي "طفح الكيل" إخراج محسن بصري، و"نديرة" إخراج كمال كمال، و"إمباركة" إخراج محمد زين الدين، و"إنديجو" إخراج سلمى برقاش، و"نعيمة وأولادها" إخراج أوليفر كوزيماك، و"قصة ناقصة" إخراج سعد الشرايبي.



