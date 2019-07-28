جولة غنائيّة لـ مروان خوري في تونس

يستعد الفنان الشامل مروان خوري لاحياء سلسلة من الحفلات في تونس، حيث سيلتقي الجمهور بأربع أمسيات تبدأ بـ 13 آب وتنتهي في 17 منه.

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وضرب “خوري” موعداً مع محبيه بـ 13 آب في قرطاج. ثم 14 آب في حمامات. ثم 16 آب في بيزرت. وأخيراً في 17 آب في سوسة.

وكان “خوري” قد أحيا أمسية رومانسية ليلة الاحد 21 الجاري ضمن مهرجان “ليالي قلعة دمشق” وذلك بعدما تم تأجيلها في المرة الاولى بسبب وفاة والدته. وتحدث خلال الحفل شارحاً أن العام الفائت قدّم حفلة في سوريا على الرغم من أن ظروف الحرب كانت صعبة ولكن كان على يقين ان الشعب يحتاج أن يعيش وأن تستمر الحياة ولكن كل الذين رحلوا عن عالمنا بقوا في قلوبنا ولا ننساهم. وتابع أن كل الظروف الصعبة التي واكبت الحفلة العام الفائت، تنطبق عليه الليلة في الحفلة خاصة مع الحزن الذي يعيشه بعدما “فقد اغلى انسانة في هذه الدنيا” وان وجوده مع جمهوره هو فرح له وواجب عليه.

وأهدى مروان الحفلة الى والدته والى كل شخص خسر أحد الأشخاص العزيزين على قلبه. وفي ختام كلمته تمنى “خوري” ان تستمر الحياة بشكل أفضل.