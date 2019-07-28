نيكول سابا تقرر غلق التعليقات بسبب صورة في حمام السباحة

قررت الفنانة نيكول سابا غلق التعليقات على صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك أثناء تواجدها فى حمام السباحة مرتدية المايوه.
وجاء قرار غلق التعليقات تجنبا للانتقادات التي يوجهها متابعوها لها لارتدائها المايوه داخل حمام السباحة، كما قررت نيكول سابا وضع إيموشن على جسدها داخل حمام السباحة لتخبئ المايوه.
كانت المطربة نيكول سابا أحيت حفلا غنائيا في الساحل الشمالي منذ أيام قليلة، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
وتضع نيكول سابا حاليًا بعض اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة من المقرر أن تطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
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