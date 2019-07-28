عرض فيلم Gemini Man لـ ويل سميث في أكتوبر المقبل

قررت الشركة المنتجة لفيلم Gemini Man طرحه في دور العرض السينمائي بجميع دول العالم في أكتوبر المقبل، وهو العمل الذى ينتظره عشاق النجم العالمى ويل سميث.

وتبدأ أحداث فيلم "Gemini Man" عندما يجد واحد من صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مراقبا ومستهدفا من شخص آخر غامض.

ويشارك فى الفيلم مع ويل سميث عدد كبير من النجوم العالميين، أبرزهم: كليف اوين وبينديكت ونج ودوجلاس هودج ورالف براون، وغيرهم.

ويأتى هذا العمل بعد تقديم ويل سميث فيلم علاء الدين مع النجم المصرى مينا مسعود.

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