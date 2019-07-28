بريانكا تشوبرا تُشارك متابعيها لحظات رومانسية مع زوجها

تعيش الهندية بريانكا تشوبرا هذه الأيام حالة من الانسجام والاسترخاء، حيث اتجهت لأحد شواطئ فلوريدا مع زوجها لقضاء رحلة مميزة، ونشرت بعض الصور التى توضع مدى سعادتهما بهذه الرحلة ومدى قوة العلاقة بينهما أيضا.

وظهر الثنائي في إحدى الصورة على متن يخت في البحر والتي أثارت إعجاب الكثيرين من مختلف دول العالم، ولم تعلق عليها بأى شىء سوى My بإضافة إيموشن قلب.

وبريانكا يتابعها ما يزيد عن 43 مليونا على إنستجرام من كل دول العالم، ودائما ما يثير ظهورها مع زوجها ضجة وتتمكن من أن تصبح حديث الصحافة وكل مواقع التواصل.

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