"الفيل الأزرق2" يحقق 12 مليوناً و300 ألف جنيه فى 72 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "الفيل الارزق2" بطولة النجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى، يحقق أرقاماً ونجاحاً جماهيرياً ، حيث سجل الفيلم 12 مليوناً و300 ألف جنيه فى غضون 72 ساعة، بعد أن تم طرحه فى دور العرض صباح الخميس الماضى، وسجل ليلة السبت 4,019,419 ملايين ليحتل الفيلم أعلى إيراد يومى خارج موسم الأعياد، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

ومنذ عرض الفيلم تلقى صناعه وأبطاله اشادات عدة من النقاد والجمهور والفنانين بالفيلم، من حيث الأداء التمثيلى والحركى لأبطال العمل، بالإضافة إلى الحبكة الدرامية التى اعتمدت خلال أحداثه على الإثارة والتشويق والرعب، فضلا عن تميز الصورة والموسيقى التصويرية، إذ من المتوقع أن تتزايد الايرادات بقوة خلال الأيام المقبلة، فضلا عن منافسة الفيلم فى عيد الأضحى المقبل.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

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"الفيل الأزرق2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

يشار إلى أن "الفيل الازرق2" يعرض حاليا فى سينمات دولة الامارات والخليج تزامناً مع عرضه فى مصر .