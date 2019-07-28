"الفيل الأزرق2" يتجاوز 12 مليون جنيه في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي الخميس 25 يوليو، الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبًا من بدء موسم عيد الأضحى السينمائي.
وحقق الفيلم في يومه الثالث بـ"السينمات" إيراد قُدر بـ 4 ملايين و19 ألفًا و419 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته في 3 أيام 12 مليونًا و440 ألفًا و368 جنيهًا.
"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.
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