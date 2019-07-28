محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تجلس بأحد المطاعم وعلقت:"وجه سعيد بسبب السوشي" ". وعلق خطيبها الفنان أحمد فهمي على الصورة قائلًا:" طفلتي وصديقتي وملاكي الزنانة". Advertisements ويستعد أحمد فهمي للاحتفال بزواجه من هنا الزاهد في حفل كبير من المقرر إقامته سبتمبر المقبل. يذكر أن آخر أعمال الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي عُرض رمضان الماضي، وشاركهما البطولة محمد عبد الرحمن "توتا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي عن خطيبته هنا الزاهد:"طفلتي وملاكي الزنانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.