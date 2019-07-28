أحلام تطلب من الجمهور الدعاء لفجر السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، دعاءً تطلب فيه الشفاء العاجل للإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وتطلب من الجمهور الدعاء لها".

وشاركت أحلام جمهورها بصورة لفجر السعيد، وانهالت عليها التعليقات التي تمنت الشفاء العاجل لصديقتها.

وكانت أكدت وسائل الإعلام الكويتية، تعرض فجر السعيد لنزيف داخلي تمّ إدخالها غرفة العناية المركزة، ووضعها الصحي غير مستقر.