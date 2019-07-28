ندي بسيوني توجه رسالة للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

وجهت الفنانة ندى بسيوني رسالة حب وتقدير للنادي الأهلي، قبل مباراته الاخيرة ضمن بطولة الدوري الممتاز، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت ندى بسيوني: "مع الساعات الأخيرة اليوم من الدوري المختلف جدًا. وجب التقدير والشكر للكيان الأهلاوي العظيم رجاله، كنتم صمدتم واستحملتم وأثبتم أن المستحيل مش مستحيل مع الأهلي، فرحتونا، الأهلي بطل الدوري، الأهلي".

تُختتم اليوم الأحد منافسات الدوري المصري الممتاز (2018-19) بمباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً.