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ندي بسيوني توجه رسالة للنادي الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

وجهت الفنانة ندى بسيوني رسالة حب وتقدير للنادي الأهلي، قبل مباراته الاخيرة ضمن بطولة الدوري الممتاز، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت ندى بسيوني: "مع الساعات الأخيرة اليوم من الدوري المختلف جدًا. وجب التقدير والشكر للكيان الأهلاوي العظيم رجاله، كنتم صمدتم واستحملتم وأثبتم أن المستحيل مش مستحيل مع الأهلي، فرحتونا، الأهلي بطل الدوري، الأهلي".

تُختتم اليوم الأحد منافسات الممتاز (2018-19) بمباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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