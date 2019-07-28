تراند اليوم : فيديو| طبيب "فاروق الفيشاوي" يكشف تفاصيل المرض الذي أودى بحياته...

كشف الطبيب المعالج للممثل المصري فاروق الفيشاوي التفاصيل المرض الذي أودى بحياته.

وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الأورام بطب القصر العيني، إنه يّعرف الفيشاوي كممثل منذ سنوات طويلة، ولكنه تعرف عليه بشكل قوي خلال رحلة مرضه،

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية: "الفيشاوي ده كان صبور ومؤمن وشجاع وبشوش ومحتسب، عمره ما تعب حد أبدًا، كنت معجب بيه جدا في فترة مرضه".

وأشار إلى أن الفنان الراحل أصيب بتليف في الكبد نتيجة التهابات فيروسية، مما تسبب في ورم بالكبد، لافتًا إلى أنه "كان ماشي كويس أوي مع العلاج في الفترة الأولى، كان عنده شجاعة وإصرار على كسر المرض مش كلام وخلاص".

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وأضاف: "التليف ده عمل مشكلة منقدرش عليها، لأن العلم اللي ربنا ادهولنا له حدود، حالات التليف المتأخر صعب للغاية علاجها، وهو ده السبب المباشر لوفاته".

وتوفى الفيشاوي عن عمر ناهز 67 عامًا في الساعات الأولى من صباح الخميس، ودفن في مسقط رأسه بسرس الليان بمحافظة المنوفية.



