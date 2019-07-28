ريهام سعيد ترد على المشككين في مرضها باكية: وداني أهي من غير عضم -فيديو

خرجت الإعلامية ريهام سعيد عن صمتها وقررت أن ترد على المشككين في حقيقة مرضها خاصة بعد إعلان عودتها لبرنامجها “صبايا” بعد مرور أكثر من شهر على إصابتها بميكروب خطير في الأنف. وعبر صفحتها الرسمية على موقع Instagram، نشرت ريهام سعيد فيديو ترد فيه على من يتهمونها بالمتاجرة بمرضها واصفة ما يفعلونه بقلةأدب وسفالة وقلة رحمة”، وتابعت “هل لما تعاطفت معايا مرتبى زاد ؟ أو هتتفرج على برنامجي بعد كده؟.. هو لازم اللي يتعب يموت؟”. وأضافت “ربنا ابتلاني علشان بيحبني.. ربنا أنقذني وأنقذ حياتي.. أنا كنت تعبانة وبموت”. وألمحت ريهام سعيد “أنا مطلعتش أعيط للناس وأعمل فيديوهات وأقول الحقونى، على فكرة أنا بقالى 3 شهور عيانة ومقولتش لحد، دايما قوية وعمرى ما تاجرت بحاجة.. أنا ست كويسة غصب عنك وغصب عن التخين” وأضافت “أنا مبحبش أصعب على حد ومبحبش حد يتعاطف معايا، وانا ست قوية جدا بايمانى بالناس اللى هتقف معايا، انا عملت خير كتير جدا فى حياتى وواثقة ان ربنا هيطلعنى من اى حاجة وحشة.

وردت ريهام على من يتهمونها بالخضوع لعمليات تجميل بأن كشفت عن أذنها قائلة: “وداني زي ما هي.. لكن مبقاش فيها عضم، علشان شيلت مناخيري خالص.. مناخيري المعوجة دي عجباكم؟”، متسائلة: “هو أنا كنت محتاجة تجميل في مناخيري؟”. واختتمت باكية قائلة “أنا كنت عيانة وخفيت وراجعة احسن واقوى من الاول وراجعة برنامجى وهيبقي احسن من الاول، باذن الله باذن الله، يوم الحد هتبقوا مكسوفين اوي علشان كنت مصورة كل الى حصل، اد ايه هى حاجة قذرة انك تثبت للناس انك كنت بتموت، انا قلت لما اموت ادعولى مش اتعاطفوا معايا، انا مش عايزة اصعب على حد انا طلبت الدعاء بس”. مؤخرا، أعلنت ريهام سعيد موعد عودة برنامجها “صبايا” بعد توقف دام لأكثر من شهر وذلك بعد أن سمح لها الطبيب بممارسة حياتها بشكل طبيعي.