بالفيديو: انفعال كريم عبد العزيز في عزاء والدة يسرا بسبب سيلفي!

انفعل الفنان كريم عبد العزيز على أحد المتواجدين في عزاء والدة الفنانة يسرا الذي اقيم في مسجد عمر مكرم. وذلك بسبب اصرار هذا الشخص على التقاط سيلفي مع كريم عبد العزيز أثناء تقديمه واجب العزاء مما أثار انفعاله وقال لهذا الشخص ” إحنا في عزا يابني في عزا عيب.. في حاجة اسمها عزا”.
رحلت والدة الفنانة يسرا عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وحرص العديد من النجوم على حضور العزاء ومن بينهم أحمد السقا وأروى جودة وعمرو أديب و فيفي عبده ورجاء الجداوي وماجدة زكي. جدير بالذكر أن والدة الفنانة يسرا كانت تمر بأزمة صحية مؤخرا.
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