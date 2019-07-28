بالصور.. محمود العسيلي يتألق بحفل غنائي في الساحل الشمالي

أحيا المطرب محمود العسيلى، حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، وسط حضور جماهيري كبير حيث وضع مسئولى الحفل لافتة "كامل العدد"، بعد الإقبال الكبير من قبل الجمهور لمشاهدة العسيلى والاستماع والرقص

على أغنياته.

قدم "العسيلى" خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته مثل "يا ناس، ملايين، فى حتة تانية، حلم بعيد، أنت تقدر، وجع الهوى، تررم،

فوقى، سهلة وبسيطة، فضلا عن تلبية رغبة الجمهور فى تقديم كل الأغنيات التى يحبونها.

يذكر أن محمود العسيلى يستعد لطرح كليب جديد، كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، ومن المقرر أن يتم طرحها في شهر أغسطس المقبل.

Advertisements