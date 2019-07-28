الخميس.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي

يحيى المطرب تامر حسنى، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل أحد شواطئ الساحل الشمالى، ضمن الحفلات والسهرات الصيفية التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية، وذلك مساء يوم الخميس المقبل.

ويشار إلى أنه انتهى النجم تامر حسنى، يوم الأربعاء الماضى، من تصوير أحداث فيلمه الجديد بين بيروت والقاهرة، والمقرر المشاركة به فى موسم عيد الأضحى المقبل، من

إخراج سعيد الماروق، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوى.

ويحسم صناع فيلم تامر حسنى الجديد الاسم النهائى للعمل خلال اليومين المقبلين، وذلك مع تصوير الأفيش الدعائى للعمل الذى يتم تجهيزه فى الوقت الحالى، واستبعد القائمون على الفيلم بشكل نهائى 3 أسماء كانت مقترحة للعمل وهى "كل

سنة وأنت طيب" و"عملة صعبة" و"الجوكر"، وتتم المفاضلة حاليًا بين اسمين جديدين لاختيار اسم من بينهما ليكون عنوان الفيلم النهائى.

الفيلم مقرر طرح البرومو الرسمى له الأسبوع المقبل مع عمليات الدعاية الخاصة بالعمل الذى كتبه محمد عبدالمعطى ويخرجه سعيد الماروق، وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ونانسى صلاح واللبنانى كميل سلامة، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.