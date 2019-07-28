الاثنين.. انطلاق مهرجان فنون الأداء الأول بالمعهد العالى للفنون الشعبية

ينظم المعهد العالى للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الفنان أشرف زكي، مهرجان فنون الأداء في دورته الأولى "دورة الدكتور عصمت يحي"، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 3 أغسطس المقبل، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

يقيم المهرجان اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية، برعاية الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد، وسيقام حفل الافتتاح يوم الاثنين في تمام الساعة 7 مساءً، وتبدأ العروض من الثلاثاء.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب

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الممثلين على أن المهرجان يأتي في إطار نشاط طلاب الأكاديمية للتعبير عن قدراتهم الإبداعية خارج الإطار التعليمي، وسيقوم بالتحكيم في المهرجان مجموعة مميزة من الأساتذة والنجوم في مجال فنون العرض المسرحي والحركي.

ومن جانبة أكد الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية على أن هذا المهرجان يُعد التجربة الأولى لطلبة المعهد في تقديم عروض إبداعية مستلهم بعضها من التراث الشعبي، وسوف يشارك طلبة المعهد هذا العام في بعض

البعثات الميدانية للتعرف على تراثنا الشعبي في بيئاته الأصيلة، ومن ثم تتكون لديهم القدرة على البحث والتوثيق والاستلهام القائم على المعرفة بعناصر تراثنا الشعبي.

يذكر أن الدورة الأولى من المهرجان مهداة للدكتور عصمت يحي رئيس أكاديمية الفنون، وأستاذ الرقصات والألعاب الشعبية بالمعهد، ويشرف عليه رائد اتحاد الطلبة الدكتورة سمر سعيد، ورائد اللجنة الفنية الدكتورة ولاء محمد ورئيس اتحاد الطلبة الطالب عبدالله طيرة، مدير المهرجان محمد الحوفي.

كما سيقام على هامش المهرجان بعض الأعمال الفنية التشكيلية التي أعدها طلبة المعهد، والتي تعكس بعض عناصر التراث الشعبي من حُلي وأزياء وحرف شعبية، فضلا عن معرض للصور الفوتوغرافية التي سجلها الطلاب ضمن رحلاتهم الميدانية في بحث التراث الشعبي بمختلف فروعه.