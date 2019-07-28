"بيت الأشباح" يختتم عروضه على المسرح العائم.. الليلة

يختتم العرض المسرحي الشبابي (بيت الأشباح) عروضه مساء اليوم، الأحد، على المسرح العائم الصغير بالمنيل، التابع للبيت الفني للمسرح.
ويشار إلى أن "بيت الأشباح" بطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولىلورشة مسرح الشباب (ابدأ حلمك) تحت إشراف المخرج عادل حسان، ومن تأليف وإخراج محمود جمال الحديني في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة.. وهي حالة مسرحية خاصة تدور أحداثها في إطار كوميدي تراجيدي حول فكرة الحياة والموت وكيف يعيشها كل إنسان.
ويذكر ان العرض من ديكور هبة الكومي، وملابس أميرة صابر، وإضاءة أبو بكر الشريف، وموسيقى رفيق يوسف، ومخرج منفذ عبد الخالق جمال.
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