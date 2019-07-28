تعود الإعلامية ريهام سعيد، لتقديم برنامجها "صبايا" مساء اليوم الأحد، الذي يذاع على قناة الحياة، وذلك بعد توقف دام لمدةشهر بسبب ظروف مرضها.
ويشار إلى أن برنامج "صبايا مع ريهام" يذاع يوم الأحد والاثنينمن كل أسبوع على قناة الحياة في العاشرة مساء.
ويذكر أن الإعلامية ريهام سعيد كانت مرت بأزمة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة، جراء إصابتها ببكتريا في الوجه.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. ريهام سعيد تعود لبرنامج "صبايا" بعد انتهاء أزمتها المرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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