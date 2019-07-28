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توقف كاظم الساهر عن الغناء لفترة طويلة .. ما السبب ؟

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 11:42 صباحاً - كشفت ” لينا فواز ” عضو لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية في تصريحات لها خلال لقاء صحفي عن توقف الفنان ” كاظم الساهر ” عن الغناء والأضواء لمدة عام أو عامين بسبب تحضيره لعمل فني ضخم .

وجاء ذلك بعد سؤالها خلال اللقاء عن سبب تواجد القيصر الدائم ضمن حفلات ” بيت الدين ” للسنة العشرين على التوالي وقالت : ” ثلاث ليالي سيحيها كاظم الساهر احتفالا بالسنة العشرين بتواجده الدائم بمهرجانات بيت الدين ” .

وتابعت : ” ما يجعل الحفل لهذا العام أكثر استثنائية هو أننا علمنا أن كاظم سيتوقف عن الغناء لمدة سنة أو سنتين جراء تحضيره لعمل فني ضخم ” .

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وأثار هذا التصريح حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي فعلى الرغم من تصريح ” لينا فواز ” الواضح إلا إن بعض الحسابات تداولت التصريح وفسرته كل على هواه .

فالبعض أشار إلى ان سبب توقف كاظم عن الغناء هو استعدادا منه لاعتزاله النهائي .. والبعض تحدث عن تخطيطه للزواج .

والبعض الآخر لمح إلى أن قراره ناتج عن ظروفه الصحية ونصيحة الأطباء له بالاستراحة والابتعاد عن الغناء .. خاصة بعد تعرضه منذ حوالي سنتين لالتهاب في أعصاب اليد بسبب كثرة الحفلات وحمل الميكروفون لفترة طويلة مما جعله يتوقف عن الحفلات الغنائية لمدة 8 أشهر .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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