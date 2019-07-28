كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 11:42 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت من داخل حمام السباحة اثناء قضائها إجازتها الصيفية.
ونشرت نيكول سابا صورتين غطت في احداها جسدها بقلب اخضر في ما يبدو انه محاولة منها لتجنب اثارة الجدل مع انها منعت خاصية التعليقات عن هذه الصور.
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كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا بالمايوه في حمام السباحة.. وتغطي جسدها بهذه الطريقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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