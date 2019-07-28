شاهد .. سطو مسلح على محطة وقود في الرياض

كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 11:42 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعملية سطو مسلح لمحطة وقود في حي السويدي جنوب العاصمة الرياض من قبل شخصين ملثمين يوم الجمعة الماضي .
ووثق الفيديو بواسطة كاميرا المراقبة الموجودة في المحطة وظهر به الشخصين الملثمين وهما ينزلان من سارة ” بيكب ” في وقت متأخر من الليل .
وتوجهوا للحاق بعامل في المحطة مهددين إياه بآلة حادة بينما هرب زميله من المكان خوفا على حياته ومن التعرض للأذى .
وتعرض عامل المحطة إلى الضرب المبرح من قبل الملثمين بإستخدامهم ل ” سلاح أبيض ” حتي يعطيهم ما بحوزته من أموال ثم لاذا بالفرار .
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