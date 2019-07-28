كليب Medellín لـ مادونا ومالوما يحقق رقمًا قياسيًا

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متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل كليب Medellín للنجمين العالميين مادونا ومالوما تحقيق ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.
وتخطى العمل الـ35 مليون مشاهدة بعد أربعة أشهر على طرحه، متصدّرًا قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا في عدد كبير من بلدان العالم.
وكان النجمان مالوما ومادونا قد قدما الأغنية في لوحة استعراضية ضخمة ضمن حفل توزيع جوائز Billboard Music Awards لعام 2019 والذي أقيم في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أن مالوما كان قد التقى مادونا للمرّة الأولى في كواليس حفل توزيع جوائز AVMs الذي أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.
لمشاهدة فيديو كليب Medellín:
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