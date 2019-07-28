مصطفى قمر يستعد لطرح ألبومه الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد الفنان المصري مصطفى قمر لطرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم “ضحكت ليا”، ويضم 12 أغنية، وهي “س من الناس”، و”معجب”، “ضحكت ليا”، و”حبيبك اللي تحبه”، “نفس السيناريو”، “عارف”، “ناوي”، “نفس الاحساس”، “قفلت السكة”، و”نسيتني خلاص”، “سلمي”، و”باب موارب”.

ويتعاون مصطفى قمر في هذا الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء، الملحنين والموزعين، من بينهم حميد الشاعري وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادي ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودي سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغنيات متنوعة عن ألبوماته السابقة.

ويقدم مصطفى قمر أغنية “ضحكت ليا”، بشكل مختلف عليه تماما ويراهن عليها بقوة من الألبوم الذي انشغل بالعمل عليه منذ فترة كبيرة.