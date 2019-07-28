البرومو الرسمي لمسلسل “دولار”.. جيل جديد من الانتاج الدرامي العربي

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت “شركة الصباح اخوان” لصاحبها السيّد صادق الصباح البرومو الدعائي الرسمي الأوّل لمسلسل “دولار” بطولة النجمين عادل كرم وأمل بوشوشة.

العمل من المقرر عرضه ابتداءً من يوم 8 آب/أغسطس المقبل حصريًا عبر “نتفليكس” كأوّل إنتاج درامي عربي تعرضه الشبكة العالمية في الوطن العربي ومختلف بلدان العالم.

وأعرب المنتج صادق الصباح عن سعادته بتقديم هذا المسلسل عبر المنصة العالمية “نتفليكس”، وأشار في تعليقه على البرومو إلى أن جيل جديد من الإنتاج الدرامي العربي يرى اليوم النور مع هذا العمل فكتب: “بعون الله تتشرف مجموعة شركة صبّاح اخوان بالإعلان عن عرض مسلسل دولار يوم ٨ اب على المنصة العالمية Neflix، جيل جديد من الانتاج الدرامي العربي يرى النور بجهد فريق العمل باكمله اذكر منهم المخرج المتميز سامر البرقاوي والنجم عادل كرم والنجمة امل بشوشة”.

مسلسل “دولار” هو من تأليف ورشة كتابة مكونة من مجموعة كتّاب شباب، تحت إشراف السيناريست هشام هلال، الذي يعود بعد غياب ما يقرب الثلاث سنوات للدراما منذ مسلسل “الطبال” الذي قدّمه في رمضان 2016.

تجدر الإشارة إلى أن العمل من إخراج سامر البرقاوي وقد استغرق تصويره عدّة أسابيع بحت إدارة فريق عمل ضخم ومحترف في مجال الدراما.