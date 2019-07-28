بعد تصريح جاستن بيبر.. هايلي بالدوين تكشف حقيقة حملها

متابعة بتجـــــــــــرد: وضعت عارضة الأزياء هايلي بالدوين، زوجة النجم العالمي جاستن بيبر، حدا للإشاعات التي تتردد حول حملها، والتي انطلقت خلال الساعات الأخيرة، منذ تعليقها على صورة ابنة العارضة العالمية كايلي جينر، على موقع “إنستقرام”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هايلي جعلت متابعيها يشعرون بالحيرة، بسبب تعليقها على صورة ستورمي، ابنة كايلي جينر، حيث أعجبت بالطفلة ووصفتها بالأجمل على الإطلاق، ما جعل متابعيها يتوقعون أنها حامل.

ولم تترك هايلي المتابعين للحيرة لفترة طويلة، حيث ردت في مقال على “ET Canada”، قائلة إنه كان مجرد إعجاب بابنة صديقتها الصغيرة، وأن هذا لا يعني أنها ستنجب أطفالا في وقت قريب.

ولعل ما جعل الكثيرين يظنون أن تعليق هايلي، قد يكون إشارة إلى حملها، هو أن زوجها جاستن بيبر صرح قبل أيام برغبته في أن ينجب طفلة، رغم أنه أكد أن هذا لا يعني أنه ينتظر طفلا في وقت قريب.

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وجاء هذا التعليق من جاستن، بعدما أعلن أحد المصادر أنه جاهز ليصبح أبا، بعد الوقت الذي أمضاه في العلاج من الاكتئاب وإصلاح مشكلات حياته.

يذكر أن الزوجين عقدا قرانهما سرا في المحكمة، أواخر العام الماضي، وذلك بعد شهرين فقط من إعلان ارتباطهما، ويخططان لإقامة حفل زفاف في المستقبل، قيل إنهما سيقيمانه في ذكرى زواجهما الأولى.

وكان من المقرر أن يقيم الزوجان حفل الزفاف في وقت سابق، لكن تم تأجيله بسب معاناة جاستن من الاكتئاب.