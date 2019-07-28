شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ضيفة شرف فيلم "ولاد رزق 2" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر المطربة أصالة ضيفة شرف ضمن أحداث الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز وعمرو يوسف والمخرج طارق العريان، المقرر أن ينافس به صناع العمل فى عيد الأضحى المقبل، وتظهر أصالة فى مشهد واحد بنهاية العمل، ويتكتم صناع العمل عن تفاصيل دورها فى الفيلم، وهل ستظهر بشخصيتها الحقيقية كمطربة أم ستظهر كممثلة لأول مرة فى السينما.

وكان طرح القائمون على فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" البرومو الرسمى للعمل، وذلك قبل طرح الفيلم فى السينمات يوم 8 أغسطس المقبل للمنافسة فى موسم عيد الأضحى، حيث خطفت مشاهد الأكشن ومطاردات السيارات أنظار الجمهور عند مشاهدة البرومو لاسيما وأنها تم تنفيذها بأحدث التقنيات.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.