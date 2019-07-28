شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع ظافر العابدين لمشاركة السقا فى "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الجهة المنتجة مفاوضات مع النجم ظافر العابدين ليشارك النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى فى فيلم "العنكبوت"، ليجسد دورا مهما ومحوريا خلال الأحداث، ووافق ظافر بشكل مبدئى حيث يعكف حاليا على قراءة السيناريو، ويتم التعاقد معه بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولأول مرة يتعاون ظافر العابدين مع السقا فى عمل فنى ليسجل فيلم "العنكبوت" التعاون الأول فى السينما، كما انتهى المؤلف محمد ناير من كتابة العمل الفترة الماضية، وبدأ المخرج أحمد نادر جلال فى تسكين الأدوار، ليعود السقا بالفيلم إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" فى عيد الفطر من عام 2017.

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يشار إلى أن آخر أعمال ظافر العابدين مسلسل "ليالى أوجينى" الذى عرض فى موسم رمضان 2018، وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، بينما آخر أعماله السينمائية فيلم "حبة كراميل"، الذى عرض فى 2017، وشاركته فى بطولة الفيلم الفنانة ماغى بوغصن.