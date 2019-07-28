صور وفيديو| في عيد ميلادها.. كيف أصبح يحيى الفخراني "الأب الروحي" لهبة مجدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

"وصلنا على مطار جدة مع أبي الروحي يحيى الفخراني لعرض مسرحية الملك لير في فعاليات موسم جدة".. هذا ما كتبته هبة مجدي تعليقا على صورة جمعتها بالفخراني، عقب وصولهما مطار جدة.

ورغم أن علاقة الفخراني وهبة فنيا لم تبدأ منذ سنوات طويلة، فقد كان أول تعاون لهما من خلال عجائب القصص في القرآن "2014"، ثم مسرحية ليلة من ألف ليلة التي بدأ عرضها في 2015، فإن طبيعة العلاقة بينهما شهدت تطورا كبيرا، جعلته أباها الثاني.

بداية كانت من قصة الحب التي جمعت بين هبة مجدي ومحمد محسن تحت أنظار يحيى الفخراني في مسرحية ليلة من ألف ليلة على خشبة المسرح القومي في العتبة.

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وشهدت العلاقة بين هبة ومحسن بعض التوتر، ولم يظهر محسن في عزاء والدها، وانتشرت أقاويل عن انفصالهما، لكن يحيى الفخراني تدخل واستطاع الصلح بينهما، لتزداد علاقته بهبة ويصبح أبا لها، بعد فقدانها والدها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان بجوارها يوم زفافها، وشهد على عقد زواجها.

كما كان ليحيى الفخراني دورا كبيرا في اختيار اسم ابنتها دهب، مشيرة إلى أنها طول الوقت تأخذ رأيه، وفي يوم اقترحت اسم "دهب" ولكنها لم تكن مقتنعة به، ولكن الفنان يحيى الفخراني أعجب بالاسم وقال لها إنه مختلف فاقتنعت به.

وأخيرا استعان بها الفنان يحيى الفخراني لتشارك في عرض مسرحية الملك لير لتقدم شخصية كورديليا.

ودائما ما تصف هبة مجدي، الفنان يحيى الفخراني بأبيها الروحي، بعد وقوفه بجوارها في أزماتها العاطفية وفقدان والدها.