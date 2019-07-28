مخرج "الفيل الأزرق": "مشاهد العزل الأصعب.. وأنتظر ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف المخرج مروان حامد، مخرج فيلم الفيل الأزرق 2، إن أصعب المشاهد، التي واجهته خلال إخراجه الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، كانت المشاهد المصورة داخل غرفة العزل، موضحا أن الغرفة كانت محدودة الإمكانيات وكان بها مشاهد طويلة تصل إلى 4 دقائق على الشاشة، وتعتمد فقط على الحوار بين أبطال الفيلم.

وأضاف حامد، خلال حديثه مع المذيع مروان يونس في برنامجه "بجد X الراديو" على إذاعة "إنرجي": "سواء الفنان كريم عبد العزيز أو هند صبري أو إياد نصر، هي دي العناصر الرئيسية داخل غرفة العزل، فالاعتماد كان على الممثلين طول الوقت شغلتني تلك المشاهد قبل التصوير وعملنا بروفات عليها كتير".

وقال حامد إنه من ضمن الأفلام التي ينتظرها في العيد هو أولاد رزق 2، مضيفا أنه متحمس لمشاهدة الجزء الثاني لأن به نجوم كبار جدا، والإعلان الترويجي للفيلم قوي.

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وأشاد حامد بزخم الأفلام التي تم إنتاجها هذا العام، وقال: "كنا مفتقدين ده في صناعة السنيما المصرية وده شيء كويس للجمهور المصري".

وتابع حامد، عند سؤاله عما سيكون موقفه إذا طلب منه أحد المخرجين العالميين العمل معه مساعد مخرج، "هاوافق طبعا عشان هتعلم".

فيلم الفيل الأزرق 2 بدأ عرضه يوم الخميس الماضي، من بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، ومن تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.