بالفيديو| بعد تكريمها.. هكذا احتفل المغاربة بسمية الخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة فيديوهات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بدولة المغرب.

وظهرت الخشاب في الفيديوهات بالزي المغربي أثناء احتفال المغاربة بحضورها مهرجان سينما الشاطىء، كما ظهرت وهي محمولة على الأكتاف كالملكة، وفي فيديو اَخر وهي ترقص على أغانٍ مغربية.

جدير بالذكر أن سمية تم تكريمها منذ أيام بمهرجان سينما الشاطئ بهرهورة، وسلمها درع التكريم السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب.