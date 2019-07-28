بعد مرور 20 عامًا.. عمرو سلامة: صدفة جعلتني ممثلا في "السلم والثعبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روى المخرج عمرو سلامة عن قصة الصدفة التي جعلته ممثلا في فيلم "السلم والثعبان"، الذي صدر عام 2001، قبل أن يتجه للإخراج.

ونشر سلامة مقطع فيديو من الفيلم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "من 20 سنة بالضبط، بالصدفة البحتة حد شافني في الجامعة أنا وأصحابي وقالنا (شباب تحبوا تعملوا كاستينج؟)، ردينا (آه طبعا)، وبعدها سألناه: (يعني إيه كاستينج بقى؟) شرحلنا إنها اختبار للكاميرا علشان ممكن بعدها نطلع في إعلانات أو نمثل في أفلام".

وأضاف عمرو: "فعلا روحنا عملنا كاستينج، وقتها أنا كنت في أول سنة كلية تجارة، وكل هدفي كأي واحد في كلية تجارة إني أشتغل بعدها في أي مهنة غير التجارة أكون بحبها بجد، وكان حلمي وقتها أشتغل في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، وكنت بتعلمها لوحدي بالكتب".

وتابع سلامة: "بعد مفارقات كثير وصدف غريبة لقيت نفسي واخد دور أخو أحمد حلمي في فيلم جديد اسمه السلم والثعبان، إخراج طارق العريان اللي كانت أفلامه والفيديو كليبات اللي بيخرجها بتبهرني كشاب، وكاتبه كاتب جديد بيكتب لأول مرة اسمه محمد حفظي".

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وتابع: "وروحت التصوير وأنا التمثيل مش في دماغي قوي، ورايح أهرج وأتفرج، ومتعجب جدا من اختيارهم ليا، اللي كان بيبهرني في التصوير مش أي حاجة غير إن كلنا هنا علشان في واحد عنده رؤية وخطة ماحدش قادر يفهمها بشكلها الكبير غيره، كل واحد بيعمل تفصيلته الصغيرة علشان تبقى قطعة صغيرة في لوحة كبيرة ماحدش فاهمها غيره، وعرفت إن هو ده المخرج".

واستطرد عمرو: "أعتقد بسبب الدور الصغير ده اللي كان تقريبا 10 مشاهد، أنا اكتشفت إني ممثل فاشل، وإن الرسوم المتحركة لن ترضيني بشكل كامل، وعرفت إن مهنة المخرج ديه على قد ما هي مسؤولية جبارة ومخيفة، إلا إنها مرضية جدا فنيا، لأنها كانت بتجمع كل حاجة بحبها في الفن، الصورة والحكي والموسيقى والتمثيل والتصوير والجزء التقني كمان".

واختتم تعليقه قائلا: "وعلى قد ما أنا طول عمري محرج من شكلي وتمثيلي في الفيلم ده، هفضل مدين للتجربة ديه إنها سبب إني بشتغل شغلانة حتى لو كانت مهلكة وتقصر العمر، بحبها وعندي ليها شغف، ودي نعمة تسوى كثير".

وفيلم السلم والثعبان من بطولة هاني سلامة وأحمد حلمي وحلا شيحة ورجاء الجداوي، ومن قصة وإخراج طارق العريان، وسيناريو وحوار محمد حفظي.