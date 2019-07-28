بالصور والفيديو: دنيا بطمة في إطلالة صحراوية جذابة تخطف الأنظار

تألقت الفنانة المغربية دنيا باطمة، بإطلالة صحراوية أثناء إحيائها حفلاً بدعوة من جمعية مهرجان كلميم، في اطار الدورة التاسعة من مهرجان أسبوع الجمل الذي أقيم في الصحراء المغربية.

وشاركت الفنانة المغربية جمهورها بمجموعة الصور والفيديوهات على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور، إنستقرام، وعلقت على صورها قائلة: “نقولها ومللي بلسان حساني بيكم يا وني يا أهل كليميم..اناقتي اليوم بالملحفة الصحراوية”.

وبدت دنيا باطمة وهي ترتدي الزي الخاص بتلك المنطقة، أو الملحفة المغربية التي تشبه العباءة الواسعة مع غطاء للرأس باللون والنقشات نفسها، بكامل أناقتها. ويبدو أن الإطلالة المختلفة خطفت أنظار المعجبين بالفنانة المغربية، وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بهذه الإطلالة.

الجدير بالذكر، أنه تم تسليط الأضواء على الفنانة وزوجها مؤخراً، بعدما عبّر الأخير عن غضبه أمام الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش مشاركتها في “مهرجان أفران الدولي” في المغرب.

وحسمت مؤخراً الفنانة الجدل الذي أثير حول علاقة حلا الترك بها، وبوالدها، وقالت إن حلا اختارت العيش مع والدها بشكل نهائي، بعد بلوغها السن التي تؤهلها قانونيًا لاتخاذ القرار. وكان الجدل قد أثير بعد تسريب صورة لبطمة مع حلا، وتساءل متابعون على إثرها عن احتمالية أن تكون الفنانة البحرينية الصغيرة قد تخلت عن والدتها لأجل والدها المنتج محمد الترك. ورغم ذلك، قالت بطمة إنها لا تعلم من سرب الصورة، وإن حلا تعيش بسعادة معها.