شاهد.. مايا دياب بفستان غريب وجريء في سوريا!

كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 09:49 صباحاً - يعرف عن الفنانة اللبنانية مايا دياب إطلالاتها المختلفة والجريئة سواء ظهورها فى الحفلات أو البرامج أو المناسبات المختلفة. وقد نشرت مايا دياب صورة لاطلالتها امس في حفل أحيته في مدينة طرطوس السورية وعلقت قائلة: “لوك من سهرة امبارح بسوريا، سوريا الأمل، الفرح والموسيقى.. اشتقت أسهر وافرح وارقص مع شعب أنا شخصيا بحبه كتير وبنبسط بس أسهر معه”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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