رحلة نجاح “يا بتفكر يا بتحس” مستمرة عربيًا

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل أغنية “يا بتفكر يا بتحس” التي صدرت بصوت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب كتتر لمسلسل “خمسة ونص” خلال السباق الرمضاني المنصرم، تحقيق نجاحات واسعة على مستوى الوطن العربي.

وتحافظ الأغنية على المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وقد ناهز الفيديو الخاص بالأغنية الـ40 مليون مشاهدة بعد أربعة أشهر على إتاحة عرضه عبر قناة شيرين عبد الوهاب على موقع “يوتيوب”.

أغنية “يا بتفكر يا بتحس” من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد وغنت من خلالها شيرين لأوّل المرّة باللهجة اللبنانية.

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تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى، وهو من بطولة النجمين نادين نسيب نجيم وقصي خولي، كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

لمشاهدة فيديو أغنية “يا بتفكر يا بتحس”: