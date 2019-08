فيلم Once Upon a Time in Hollywood.. هل ينجح في شباك التذاكر؟

متابعة بتجـــــــــرد: يوجه كوينتن تارانتينو مع فيلمه الجديد Once Upon a Time in Hollywood – “ذات مرة في هوليوود” رسالة حب إلى السينما الأميركية في الماضي، ويأمل أن ينجح في تحقيق ما بات يعتبر انجازا: تسجيل النجاح في شباك التذاكر من دون أن يكون العمل استعادة أو فيلم أبطال خارقين. وتدور قصة العمل الجديد سنة 1969 في حقبة صعود نجم حركة هوليوود الجديدة التي أحدثت ثورة في السينما الأميركية والثقافة البديلة التي يجسدها رومان بولانسكي. وقد حصد الفيلم الذي يصوّر عالما من الكتاب الطوباويين وصناع أفلام الوسترن سباغيتي، وأيضا أتباع حركات قاتلة من تيار الهيبيز كتشارلز مانسون وجماعته، إعجاب النقاد خصوصا مع الثنائي ليوناردو دي كابريو وبراد بيت اللذين يجسدان دوري ممثل شهير والبديل عنه. وعُرض الفيلم خصوصا في مهرجان كان السينمائي بدورته الأخيرة حيث لقي ترحيبا لافتا. لكن بعد خروجه الجمعة إلى الصالات الأميركية، يواجه الفيلم تحديا آخر يتمثل في تحقيق إيرادات كبيرة على شباك التذاكر. وتسجل إيرادات الأفلام السينمائية هذا العام تراجعا بنسبة %7 مقارنة مع العام الماضي، رغم النجاح الكاسح لفيلم “أفنجرز: إندغايم” الذي أصبح الأسبوع الماضي أكثر الأفلام درّا للإيرادات في تاريخ السينما.

