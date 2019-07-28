محمد منير يحطّم المليون في ساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: تحقق أغنية الفنان المصري محمد منير الجديدة والتي تحمل اسم “مهموم” نجاحًا باهرًا منذ طرحها إلكترونيًا. وتخطى الفيديو الخاص بالأغنية المليون مشاهدة بعد أقل من 28 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناة محمد منير الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “مهموم” من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “مهموم”:

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