ليلى علوي تحيي ذكرى يوسف شاهين بصورة

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة الكبيرة ليلى علوي، جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، صورة لها بصحبة المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، إحياء لذكرى رحيله.

وعلقت ليلى علوي على الصورة قائلة: “عمل واحد اشتغلناه مع بعض باعتبره من أهم الأعمال في مشواري.. زي ما بنعتبره محطة مهمة ونقلة في السينما المصرية كلها.. زي أعمال كتيرة كان فيها يوسف شاهين ليه السبق والريادة في اقتحام مناطق جديدة وملغومة في قضايا المجتمع .. النهاردة ذكرى رحيله اللي على قد ما وجعتنا وأثر فينا فراقه على قد ما أكدت لنا أنه باقي ومستمر بفنه وعطائه وأسلوبه ورؤيته المختلفة دايما”.

يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها الجديد: “التاريخ السري لكوثر”، الذي انتهت من تصويره منذ عدة أشهر وتأجل طرحه بدور العرض عدة مرات، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وزينة.

وكان مسلسل “هي ودافنشي”، آخر الأعمال الدرامية للفنانة ليلى علوي، وشاركها البطولة كل من: خالد الصاوي، مي سليم، أحمد سعيد عبد الغني، بيومي فؤاد، ياسر علي ماهر، تأليف محمد الحناوي، إخراج عبد العزيز حشاد.