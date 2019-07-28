وفاة روسي تايلور.. صاحبة صوت "ميني ماوس"

أعلنت شركة "والت ديزني" الأمريكية، السبت، عن وفاة روسي تايلور، التي اشتهرت بأداء صوت شخصية "ميني ماوس" عن عمر ناهز 75 عاما.

وقالت "والت ديزني": "إن تايلور توفيت في جلينديل بولاية كاليفورنيا"، مؤكدة أنه على الرغم من أداء مجموعة رائعة من الشخصيات المحببة خلال فترة مهنتها التي امتدت لما يقرب من أربعة عقود، إلا أنها اشتهرت بكونها الصوت الرسمي لشخصية ميني ماوس.





وذكرت الشركة أن "تايلور" قد تفوقت على 200 متنافس كان يحدوهم الأمل في القيام بالأداء الصوتي لشخصية ميني ماوس خلال اختبار أجري عام 1986.





وجاء في البيان "لقد حصلت (روسي) على دورها الأول قبل أكثر من 30 عاما، وقدمت صوت ميني في مئات من مشاريع ديزني"، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

Advertisements





وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ديزني ومديرها التنفيذي: "نحن ممتنون للغاية لموهبة روسي وللروح الرائعة والفرح الكبير الذي جلبته إلى كل ما قدمته"، مضيفا "لقد كانت معرفتها هبة والعمل معها شرفا، نحن نشعر بالارتياح لعلمنا أن عملها سيستمر في ترفيه وإلهام الأجيال القادمة".





وذكرت مجلة "فاريتي" المعنية بأخبار السينما أن "تايلور" التقت بزوجها واين ألوين الذي كان يؤدي صوت ميكي ماوس منذ عام 1977 أثناء عمله في ديزني. وتزوج الاثنان عام 1991 وبقيا معا حتى وفاة ألوين في عام 2009.





وإلى جانب شخصية ميني ماوس، أدت "تايلور" أيضا أصوات أبناء شقيقة دونالد داك هيوي وديوي ولوي في سلسلة الرسوم المتحركة "داكتاليس"، وبعيدا عن ديزني، أدت أصوات شخصيات مارتن برنس والتوأم شيري وتيري في مسلسل "عائلة سمبسون".



