مصر أهم محطات الجولة الغنائية للنجمة العالمية جينفير لوبيز بعد غياب 6 سنوات

كشفت النجمة العالمية جينفير لوبيز، عن الأماكن التي تتطلع إلى زيارتها في مصر، خلال زيارتها المرتقبة في 9 أغسطس/ أب المقبل، وكذلك الأمان التي ترغب في رويتها، كما تحدثت أيضًا عن فيلمها الجديدة وعنو جولتها الغنائية الحالية التي تحتفل خلالها بعيد ميلاده الـ50 في مصر، واتحمل اسم "إنها حفتلي".

وقالت "لوبيز" في تصريحات صحفية قبيل زيارتها المرتقبة إلى مصر، أن زيارتها للقاهرة، هي الأولى لها، مؤكدة أنها تتطلع لهذه الزيارة بشدة، كما أنها سعيدة لأنها ضمن جولتها الغنائية العاملية والتي ستشهد احتفالها بعيد ميلادها الـ50 وهو ما يعنى أنه سيكون مميزًا للغاية، لافتة إلى أنها اختارت أن تجعل عيد ميلادها عنوانا لجولتها التى تأتى بعد غياب 6 سنوات، حيث تحمل الجولة اسم «It,s My Party» أو «إنها حفلتى».

وأكدت "لوبيز" حرصها على اصطحاب فريق عملها معها والمكون من 80 شخصًا قائلة: "فكلهم يتطلعون لأجواء مصر الساحرة وللتمتع بمياهها وسواحها الرائعة، ووجودهم ضرورى لنتمكن من امتاع الجماهير المصرية وتقديم عروضنا بشكل جيد. لكن على المستوى الشخصى سيصحبنى أيضاً أولادى التوأم ماكس وإيما «11 سنة» وخطيبى رودريجز وابنتيه إيلا «11 عاما» ونتاشا «15 عاما» فهم يتطلعون مثلى لزيارة مصر. وأنا متأكدة إنهم سيستمتعون بالشواطىء المصرية الجميلة".

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وكشفت "لوبيز" عن الأماكن التي تتطلع لرؤيتها خلال زيارتها إلى مصر قائلة: "بعد رؤية الساحل والتمتع بشواطئه، فإن أكثر الأماكن التى أتطلع لزيارتها حقاً الأهرامات، وأعتقد إن الأولاد وأليكس أيضاً يتطلعون لرؤية هذا الصرح الحضارى الكبير والتقاط الصور هناك ومشاركتها مع الأصدقاء عبر موقع الانستجرام".

وتابعت: "إلى جانب جولتى الغنائية الحالية التى تضم 29 حفلا تنتهى بحفل سانت باترسبرج فى روسيا 11 أغسطس/أب القادم، ينطلق لى هذا العام فيلم جديد هو Hustlers «المزاحمون». الفيلم ينتمى على نوعية الأعمال الكوميدية، وهو من الأنواع المفضلة لى، وهو من تأليف وإخراج لوريان سكافاريا، حيث تقوم فكرة الفيلم على مقال نشر فى مجلة نيويورك عام 2015 بعنوان «The Hustlers at Scores» بقلم جيسيكا بريسلر. وتدور قصة الفيلم حول دوروثى وهى أم عزباء تضطر إلى ممارسة مهنة «راقصة تعرى» Stripper لتتمكن من دعم أسرتها. وتقرر بعد فترة أن تقوم بسرقة الرجال الأثرياء الذين يستغلونها هى وأمثالها من السيدات، وتستعين بمساعدة زميلاتها فى المهنة.

وأكملت "أقوم فى الفيلم بدور رامونا فيجا، إحدى السيدات اللاتى أمتهن تلك المهنة من قبل حيث أقوم بإرشاد ومساعدة دوروثى فى إيجاد وسيلة لدعم نفسها وغيرها من راقصات التعرى اللواتى واجهن صعوبات فى حياتهن، وتصوير الفيلم بدأ فى 22 مارس 2019 فى مدينة نيويورك، وانتهى فى 4 مايو 2019. وسيكون العرض العالمى الأول له فى مهرجان تورنتو السينمائى الدولى فى سبتمبر 2019. ومن المقرر أن يخرج للجمهور فى 13 سبتمبر 2019.. وتضحك لوبيز وهى تتحدث عن الفيلم قائلة إنها ذهبت إلى أبعد الحدود الممكنة كى تتمكن من دراسة والتحضير لدورها جيداً حيث جندت خطيبها أليكس رودريجيز لمساعدتها مصطحبة اياه لنوادى التعرى لمشاهدة ما يحدث هناك على الطبيعة".

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وتضيف لوبيز قائلة: "على الرغم من أننى أجيد الرقص إلا اننى كثفت من التدريبات بصالات رقص يديرها مجموعة من راقصات التعرى السابقات.

وكشفت "لوبيز" الستار عن الدور الهام للأزياء في عروضها الناجحة قائلة: "المصمم اللبنانى زهير مراد هو مصمم أزياء جولتى الأخيرة. إنه أحد المصممين المفضلين لدى. «لدينا علاقة رائعة. إنه رجل جميل، مصمم جميل، وأضافت: "اكتشفته منذ سنوات عندما كنت أقوم بعرض فى مكان ما. وكنت مستيقظة فى منتصف الليل أشاهد عرضا للأزياء، كان لديهم فى هذا البلد، ثم رأيت تصميماته فوجدتنى أقول: من هو هذا الرجل؟، ثم طلبت من فريقى فى الولايات المتحدة -الذى لم يكن على دراية باسمه- أن يتعقب مراد لإننى أريد ارتداء أحد فساتينه فى حفل Met Gala. وعدت إلى الولايات المتحدة، وقلت: هل يعرف أحد يا رفاق زهير مراد؟ لا أحد يعرف من هو، لا أحد من المصممين ، ولا أحد فى الولايات المتحدة يعرف من يكون. ولكننى كنت مصممة على الحصول على هذا الفستان من أجل الحفل، بعدها بدأت أستعين بتصميماته فى مناسبات متعددة -لقد صمم ملابس جولتى الأخيرة- ولدينا علاقة رائعة".

وتابعت: "الحقيقة أن ما يميز الجولة الحالية التى تقوم بها الفنانة العالمية جينيفر لوبيز فى إطار احتفالها بعيد ميلادها الخمسين، اختيارها لمجموعة أزياء من ابداعات مصممين عرب. فقد افتتحت النجمة أولى حفلات جولتها ببدلة نيون خضراء مغطاة بـ50.000 بلورة عاكسة للأشعة للمصمم اللبنانى نيكولاس جبران، كذلك ارتدت قطعة ملابس زرقاء مدهشة ومزينة بخرز لامع من تصميم زهير مراد اللبنانى".

جدير بالذكر أن هذه ليست هذه هى المرة الأولى التى تستعين فيها المطربة بمصممين عرب خلال حياتها المهنية الممتدة على مدار عقود. لوبيز، فقد ارتدت تصميمات مراد من قبل فى حفل الأوسكار 2012 والجولدن جلوب 2015، كما تألقت بإبداعات من إيلى صعب، رامى العلى ورامى قاضى.

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