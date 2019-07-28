شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى.. استئناف تصوير فيلم "لص بغداد" لـ محمد إمام الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأ المخرج أحمد خالد موسى تصوير فيلم "لص بغداد" للنجم محمد أمام، إلى يوم الاثنين المقبل لتغيير الديكور، حيث كان مقرراً استئناف التصوير اليوم السبت، لكن اتفق فريق العمل على تأجيل التصوير 48 ساعة لتتغير موقع التصوير، إذ يعاين مخرج العمل حاليا موقع التصوير فى منطقة المعادى للبدء فى التصوير مباشرة.

وفى سياق متصل استقرت الشركة المنتجة بالاتفاق مع مخرج العمل أحمد خالد موسى والبطل محمد إمام على دولة "تايلاند" فى شرق آسيا، لتصوير المشاهد الخارجية هناك، وجاء اختيار تايلاند لتشابه طبيعتها مع الدول العربية، حيث انضمن مؤخرا الفنانة أمينة خليل لأسرة الفيلم، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها الأسبوع المقبل.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.