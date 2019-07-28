شاهد.. سما المصري تنتقد اللعب على غرائز الناس بثياب فاضحة!

كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 08:42 صباحاً - أطلت الفنانة سما المصري بفيديو جديد عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي لتنفي زواجها من اللاعب الجزائري رياض محرز.

وظهرت سما المصري في الفيديو بثياب فاضحة على سرير من داخل احد الفنادق بينما كانت تقوم بتصوير نفسها عبر مراة امامها.

وانتقدت سما المصري ما اسمته باللعب على غرائز الناس عبر نشر هذه النوعية من الاخبار زاعمة انها كانت لا تعلم من هو رياض محرز وانها سألت واخبروها انه اللاعب الذي سجل هدف الفوز للجزائر على نيجيريا وانه لم يرض ان يسلم على رئيس الوزراء المصري.

ونفت سما المصري ان تكون قد نشرت أي شيء عن رياض محزر لانها لا تعرفه واتهمت مرتضى منصور بتسريب هذا الخبر.

وكانت مواقع تناقلت خبر عن تغزل سما المصري بـ رياض محرز حيث قيل انها كتبت “بحبك يا محرز، وأتمنى تكون زوجي، وأنا أطلبها منك الآن، أريد أن أتزوجك وأقبل أن أكون الزوجة الثانية لك، وذلك بعد ريتا جوهال، زوجتك الأولى”، يضيف ذات المصدر.”