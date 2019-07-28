“الفيل الأزرق 2” يتخطى 8 ملايين جنيه في 48 ساعة

متابعة بتجـــــــــرد: يواصل الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق” حصد الإيرادات، بشباك التذاكر في مصر، عقب طرحه الخميس الماضي.

وبلغت إيرادات الفيلم أمس الجمعة 4 ملايين و620 ألفًا و604 جنيهات، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 8 ملايين و420 ألفًا و949 جنيهًا، في 48 ساعة فقط.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب، حيث شهد تغييرات عديدة على مستوى الأبطال والبطلات، إذ يغيب عن الجزء الثاني محمد ممدوح لوفاته في الجزء الأول، ولبلبة ودارين حداد، فيما يشهد مشاركة كل من هند صبري، وإياد نصار، وتارا عماد، وأحمد خالد صالح.

“الفيل الأزرق 2” تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد خالد صالح.