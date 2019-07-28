مع كريم عبد العزيز.. أحمد عز يعد جمهوره بمفاجأة من العيار الثقيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان أحمد عز، عن موعد طرح فيلمه الجديد “ولاد رزق 2” بدور العرض السينمائي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، صورة من الفيلم، ظهر بها بصحبة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، أبطال الفيلم، وعلق عليها قائلا: “انتظرونا يوم 8 أغسطس”.

وعلى صعيد آخر حرص “عز” على تشويق جمهوره، من خلال نشر صورة تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز، وعلق عليها قائلا: “انتظروا مفاجأة من العيار الثقيل”.

يذكر أن فيلم “ولاد رزق 2″، وهو أحدث أعمال أحمد عز، يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم بينهم: غادة عادل، وإياد نصار، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أما الفنان كريم عبد العزيز، فيعرض له حاليا فيلم “الفيل الأزرق ٢”، الذي يحقق إيرادات مرتفعة، وصلت إلى 8 ملايين جنيه في 48 ساعة.